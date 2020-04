​Andy Ruiz junior (33-2, 22 KO) za pomocą mediów społecznościowych kontaktuje się regularnie ze swoimi kibicami i co chwilę pyta ich, z kim chcieliby zobaczyć go w ringu. Meksykanin ma nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda się dopełnić trylogię z Anthonym Joshuą (23-1, 21 KO).

"Niszczyciel" zdetronizował Anglika w czerwcu ubiegłego roku, przegrał jednak wyraźnie na punkty rewanż w grudniu, wnosząc do ringu prawie 130 kilogramów. Wciąż nie wiadomo, kto stanie w jego narożniku. Sporo mówiło się o Teddym Atlasie, jednak charyzmatyczny trener bardzo stanowczo wypowiada się o byłym już mistrzu IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej. Z jednej strony go chwali, lecz z drugiej krytykuje za podejście do boksu.

Promotor Eddie Hearn rzucił pomysł walki rewanżowej Ruiza z Josephem Parkerem (27-2, 21 KO), Meksykanina do walki wyzywa również Dominic Breazeale (20-2, 18 KO), ale Ruizowi najbardziej w głowie siedzi możliwość trzeciego starcia z Joshuą. Nic dziwnego, wszak za pierwsze dwa zarobił blisko 20 milionów dolarów.

- Ja wygrałem pierwszą walkę ty drugą. Doprowadźmy więc do trzeciej i sprawdźmy co z tego wyjdzie - stwierdził Ruiz junior, zwracając się bezpośrednio do AJ-a.