Andy Ruiz Jr straci jeden z mistrzowskich pasów?

Andy Ruiz Jr (33-1, 22 KO) straci wkrótce jeden z trzech zdobytych w sobotnią noc pasów? Bardzo możliwe!

Jeszcze przed pojedynkiem z Anthonym Joshuą (22-1, 21 KO) o tytuły IBF/WBA/WBO władze International Boxing Federation domagały się od Joshuy obowiązkowej obrony z Kubratem Pulewem (27-1, 14 KO). Bułgar nabył status oficjalnego challengera w październiku ubiegłego roku pokonując na punkty Hughie Fury'ego. Kilka minut po godzinie piątej niedzielnego poranka Ruiz Jr sensacyjnie zastopował Joshuę i przechwycił jego trofea.



Teoretycznie powinien teraz spotkać się z Pulewem w obowiązkowej obronie, ale zawisł nad nim jeszcze jeden obowiązek. W myśl zapisu w kontrakcie musi dać Anglikowi rewanż. Z jednej więc strony musi dać rewanż Joshui, z drugiej, jeśli znów skrzyżuje rękawice z Brytyjczykiem, władze International Boxing Federation mogą pozbawić go tytułu i wyznaczyć Pulewa do walki o wakujący pas z kolejnym zawodnikiem na swojej liście. Na ten moment za plecami Pulewa w rankingu znajduje się panujący mistrz Europy wagi ciężkiej, Agit Kabayel (19-0, 13 KO). Niemiec ma już na rozkładzie Derecka Chisorę i trzy skuteczne obrony pasa EBU.



To wszystko przypomina sytuację sprzed kilku lat. Tyson Fury (27-0-1, 19 KO) pokonał w listopadzie 2015 roku Władimira Kliczkę i również była to dobrowolna obrona. Kliczko zapisał sobie więc w kontrakcie prawo do rewanżu w razie porażki. Fury wypunktował Ukraińca i musiał mu dać drugą walkę, natomiast przed tamtym pojedynkiem włodarze IBF domagali się obowiązkowej obrony z Wiaczesławem Głazkowem. Fury zgodził się dać Kliczce rewanż, do którego ostatecznie i tak nie doszło, więc federacja IBF pozbawiła go pasa, wyznaczając Głazkowa do walki o wakujący tytuł z Charlesem Martinem. Jak to się skończyło, wszyscy doskonale pamiętamy.



Eddie Hearn, promotor AJ-a, poinformował zaraz po walce, że rewanż Joshuy z Ruizem odbędzie się na przełomie listopada i grudnia w Wielkiej Brytanii.



Przypomnijmy, że Ruiz Jr powstał w trzeciej rundzie z desek, by jeszcze w tej samej odsłonie samemu dwukrotnie przewrócić Joshuę. W siódmym starciu dotychczasowy champion jeszcze dwukrotnie lądował na macie ringu i został poddany przez sędziego w 97. sekundzie siódmej rundy.