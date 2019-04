Andy Ruiz jr (32-1, 21 KO) pokonał w sobotnią noc przed czasem byłego mistrza Europy wagi ciężkiej, Aleksandra Dimitrenkę. Teraz rzuca wyzwanie naszemu Adamowi Kownackiemu (19-0, 15 KO).

Ruiz Jr podpisał kontrakt z Alem Haymonem i - pokonując Dimitrenkę (TKO 5) - zadebiutował na jego galach z cyklu PBC. Na tych samych galach startuje również polonijny wojownik, który jest na ostatniej prostej do walki o mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Taką szansę ma już za sobą Amerykanin z meksykańskimi korzeniami. W grudniu 2016 roku przegrał stosunkiem głosów dwa do remisu z Josephem Parkerem, przy czy pojedynek odbył się na terenie rywala w Nowej Zelandii i dla wielu werdykt był kontrowersyjny.

- Od razu wracam na salę treningową. Chciałbym w kolejnym starcie spotkać się z kimś podobnym do mnie, kto jest trochę gruby, ale za to daje ekscytujące walki. Adamie Kownacki, jestem gotowy, zróbmy to - rzucił wyzwanie najlepszemu polskiemu "ciężkiemu" Ruiz Jr.

Przypomnijmy, że Adam pod koniec stycznia porozbijał w zaledwie cztery minuty twardego i silnego fizycznie Geralda Washingtona. Następny pojedynek ma stoczyć w lipcu.

