Andy Ruiz Jr (33-2, 22 KO) rozpoczął pierwszy etap przygotowań do walki powrotnej po utracie pasów IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej. Obóz został podzielony na dwa etapy.

Nowy szkoleniowiec - Eddy Reynoso, negocjując warunki współpracy narzucił Meksykaninowi pewne rzeczy. Między innymi to, że zanim przyjedzie do niego do San Diego, najpierw przebrnie przez wcześniejszy obóz z innym trenerem. W ten sposób mają zostać naprawione błędy przeszłości, gdy "Niszczyciel" pojawiał się na osiem-dziesięć tygodni przed walką z ogromną nadwagą i zamiast przygotowywać się do pojedynku, skupiał się bardziej na zbijaniu kilogramów.

Andy trenuje teraz w Las Vegas pod okiem Jorge Capetillo, który ma go przygotować do głównego obozu, już z Reynoso w San Diego. Oficjalnego terminu jeszcze nie ma, wygląda jednak na to, że Ruiz Jr zaboksuje już we wrześniu podczas gali z cyklu PBC.