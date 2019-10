Przed pierwszą walką Andy'ego Ruiza Juniora (33-1, 22 KO) z Anthonym Joshuą (22-1, 21 KO) Brytyjczyk pozwolił Meksykaninowi na pozowanie z pasami mistrzowskimi IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej. Okazało się to złą wróżbą dla AJ'a, bo Ruiz Jr brutalnie odebrał mu pasy i będzie ich teraz bronił w wielkim rewanżu, który czeka nas 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej. Meksykanin nie zamierza przed drugą walką być przesadnie miłym.

- Nie dam AJ'owi potrzymać pasów. Musiałby je odebrać w walce. Te pasy są moje. On jest teraz pod większą presją niż ja. Kiedy wygram rewanż, każdy będzie wiedział, że pierwsza wygrana z Joshuą nie była przypadkiem i że jestem prawdziwym kozakiem, dużym dzieciakiem z wielkimi marzeniami, które spełniam - powiedział Ruiz Jr.



- Kluczową rzeczą, którą muszę robić, jest wyprowadzanie ciosów w kombinacjach. Boks to moje życie. To jedyna rzecz, na której naprawdę dobrze się znam. Każdy ma jakieś marzenie, ale naszym zadaniem jest spełnianie tego marzenia. Dzięki ciężkiej pracy, poświęceniu i wyrzeczeniom, wszystko jest możliwe - dodał pierwszy w historii meksykański mistrz wagi ciężkiej.