Eddy Reynoso - nowy trener Andy'ego Ruiza Jr (33-2, 22 KO), przyblokuje raczej dużą walkę już teraz. On chce spędzić trochę czasu z nowym podopiecznym, lepiej go poznać, stoczyć nieco łatwiejszą walkę - co nie znaczy łatwą, a dopiero potem ruszyć na tych najlepszych.

Na Meksykanina spadła fala krytyki po nieudanym rewanżu z Anthonym Joshuą. Nazwano go leniem, który już na tyle zasycił się pasami i pieniędzmi, że ciężko już będzie go znów zmobilizować do ciężkiej pracy. Ale Reynoso podczas "rozmowy kwalifikacyjnej" postawił Ruizowi jasne i twarde warunki, na które pięściarz się zgodził.

"Nie biorę nawet jednego dnia wolnego" - zapewnia swoich kibiców zmotywowany nowym otoczeniem Ruiz Jr, który zmusza się nawet do biegania, czego podobno nienawidzi.

Zdjęcie Andy Ruiz jr / AFP