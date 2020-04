Andy Ruiz jr: Chcę walki z Furym o pas WBC

Andy Ruiz jr (33-2, 22 KO) od poniedziałku wrócił na salę treningową. Meksykanin nie ukrywa, że chętnie zaatakowałby pas WBC wagi ciężkiej, który należy obecnie do Tysona Fury'ego (30-0-1, 21 KO).

"Niszczyciel" stopując w czerwcu ubiegłego roku Anthony'ego Joshuę zdobył tytuły IBF, WBA i WBO. Pół roku później stracił je w rewanżu, więc w kolekcji brakuje mu już tylko pasa WBC.

- Wkrótce wracam i chcę walki o pas WBC, który należy obecnie do Tysona Fury'ego. Jestem gotowy - zapowiada Ruiz Jr.



- Masz wszystko, by znów zostać mistrzem świata, musisz tylko wrócić do podstaw. Jeśli będziesz ciężko pracował, z pasją i wróci u ciebie dyscyplina, masz u nas drzwi otwarte - szybko odpowiedział Mauricio Sulaiman, prezydent World Boxing Council.

