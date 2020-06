Przełom października i listopada - to prawdopodobny termin wyczekiwanej przez nas walki Kamila Szeremety (21-0, 5 KO) z mistrzem świata wagi średniej federacji IBF, Giennadijem Gołowkinem (40-1-1, 35 KO).

Wszystko potwierdza promujący Polaka, byłego mistrza Europy w tym limicie, Andrzej Wasilewski.

- Jestem w kontakcie z obozem Gołowkina. Obaj partnerzy potwierdzają, że walka może odbyć się w drugą lub trzecią sobotę października, albo pierwszą sobotę listopada. Straszliwe jest jednak to, że nie ma pewności. Wszystko się przesuwa i zawodnikom trudno jest mobilizować się do ciężkiej pracy - powiedział szef grupy Knockout Promotions.

