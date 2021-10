Kalinowski zawalczy w finale turnieju o 50 tys. złotych z Rafałem Rzeźnikiem (2-0).

- Boże, jaki wstyd dla olimpijczyka z Rio... Winni też są dziennikarze, którzy pomagali w promocji jego kariery, która była kompromitacją. Wiecie już świetnie dlaczego nie dostał się do Knockout Promotions - skomentował krytycznie boks Jakubowskiego Wasilewski.

Gdy pod postem Wasilewskiego na Twitterze jeden z użytkowników przytoczył walkę Jakubowskiego z Lawrencem Okoliem z igrzysk olimpjskich z Rio, polski promotor od razu odpowiedział.

Andrzej Wasilewski: Jeden został mistrzem świata...

- O, tak, jeden został mistrzem świata... A drugiego kariera dokładnie taka jak przewidywałem. Jak on wygrywał walki w boksie amatorskim? - zastanawiał się Wasilewski.

To druga zawodowa porażka Jakubowskiego. W ubiegłym roku przegrał na punkty z Michalem Pleśnikiem. Oliwy do ognia dodaje fakt, że zwycięskie pojedynki toczył z zawodnikami, z którymi nie powinien wychodzić do ringu - z Nowaczyńskim i Włodarczykiem. Szybko się jednak okazało, że Igor pewnego poziomu już nie przeskoczy.