Już w sobotę debiut na amerykańskim ringu Kamila Szeremety (20-0, 4 KO). Polak zmierzy się w Madison Square Garden z Oscarem Cortesem (27-4, 14 KO) z Meksyku i będzie faworytem tej walki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Kolejna gala MB Boxing Night w listopadzie. Wideo INTERIA.TV

Bokser z Białegostoku, w przypadku zwycięstwa nad tym bardzo przeciętnym rywalem, może już w kolejnym występie dostać szansę walki o mistrzowski pas. Jego rywalem mógłby być wtedy Giennadij Gołowkin (39-1-1, 35 KO), który pokonując w sobotę Siergieja Derewianczenkę (13-1, 10 KO) zdobędzie pas IBF wagi średniej. Oczywiście Ukrainiec to bokser klasowy, którego skreślać absolutnie nie można. Andrzej Wasilewski potwierdza, że walka Szeremety z "GGG" jest możliwa.



- Potwierdzam, że jest duża szansa, by na początku przyszłego roku doszło do takiej walki. Najpierw jednak muszą zostać spełnione dwa warunki - Kamil musi pokonać Cortesa, a Gołowkin Siergieja Derewianczenkę - powiedział szef KnockOut Promotions w rozmowie z TVP Sport.