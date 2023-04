Andrzej Gołota zdradził swój sekret. Tak dba o formę

Andrzej Gołota z wizytą w Polsce. "Serce zawsze ciągnie do kraju"

Andrzej Gołota po zakończeniu kariery osiedlił się na stałe w Chicago, gdzie wiedzie spokojne życie wraz z żoną. Od czasu do czasu odwiedza Polskę, co zawsze wzbudza duże zainteresowanie kibiców i mediów . Ostatnio legendarny pięściarz pojawił się na gali Suzuki Boxing Night 21 w Rypinie, aby z bliska przyjrzeć się utalentowanym reprezentantom Polski, którzy w meczu bokserskim rywalizowali z zawodnikami z Niemiec. Po zaciętej rywalizacji Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość zachodnich sąsiadów (10-12).

- Też byłem kiedyś juniorem. Serce zawsze ciągnie do kraju i oglądania młodych. Patrzę na boks, jak się rozwija i wygląda tutaj. Co powiedziałbym młodym pięściarzom? Keep fighting, żeby chcieli walczyć i trenować - powiedział Andrzej Gołota.