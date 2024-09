- Tak, już wiem, że mamy medal. No popatrz się, to kobiety nas biją (śmiech). Przekaż Julii podziękowania od starego dziadka, pogratuluj i zaproś gdzieś na kawę - tymi słowami, cytowanymi w wielu mediach, zwrócił się do mnie Andrzej Gołota, z którym skontaktowałem się podczas trwania igrzysk olimpijskich w Paryżu.