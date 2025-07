Andrzej Gołota wrócił do Polski. Oto powód. "Coś w środku pękło"

Andrzej Gołota to niekwestionowana legenda polskiego sportu. Choć były pięściarz na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, to w ostatnim czasie często można zobaczyć go na ojczyźnie, zawitał m.in. na poniedziałkowe zebranie PZPN, podczas którego Cezary Kulesza został wybrany na drugą kadencję szefa związku. Dziennikarze "Faktu" ustalili, z jakiego powodu Gołota odwiedził Polskę na dłużej.