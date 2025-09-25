Andrzej Gołota na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale w wakacje przyleciał do Polski. Widziany był m.in. W Chorzowie podczas meczu legend Polska - Brazylia, pojawił się też na zjeździe Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak się okazuje, jego obecność w ojczyźnie nie wiąże się tylko z szeregiem zaproszeń na różnego rodzaju wydarzenia. Były pięściarz kilka miesięcy temu przeszedł bowiem operację prawej ręki, a w jednej z podwarszawskich klinik przechodził rehabilitację.

"Nieszczęśliwie upadłem. Tym razem ucierpiała prawa. Coś w środku pękło, więc mnie operowali w Chicago. Teraz czeka mnie 10-dniowa rehabilitacja. Właśnie ją przechodzę i ćwiczę codziennie po dwie godziny" - mówił w rozmowie z "Faktem".

Andrzej Gołota trafił do szpitala w Kielcach

Z ostatnich doniesień wynika, że Gołota nadal przebywa w Polsce. W weekend wziął udział w Forum Boksu i Międzynarodowych Targów Branży Bokserskiej w Kielcach. Prosto z miejsca, gdzie odbywało się wspomniane forum, trafił do szpitala. Jak ustaliła redakcja RMF FM, 57-latek przeszedł zabieg kardiologiczny w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii. Tam też przeprowadzono szczegółowe badania.

Na razie nie podano więcej szczegółów na temat stanu zdrowia byłego pięściarza. Wiadomo tylko, że ten szpital opuścił w środę.

Andrzej Gołota Jakub Kamiński East News

Andrzej Gołota Lukasz Kalinowski/East News East News

Andrzej Gołota Marcin Golba AFP