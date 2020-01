Andrzej Fonfara we wtorek ogłosił powrót na ring. Okazuje się, że polski bokser stoczy charytatywną walkę, w której zmierzy się z… Markiem Saganowskim.

Oficjalna strona Legii Warszawa poinformowała, że 28 marca Fundacja Legii i Biznes Boxing Polska zorganizują charytatywną galę. Odbędzie się ona w Legia Fight Club, a wydarzeniem wieczoru będzie pojedynek Andrzeja Fonfary z Markiem Saganowskim.

"Całkowity dochód z organizacji gali zostanie przeznaczony na działalność Fundacji Legii. Zebrane środki dofinansują długofalowe programy edukacyjne i pomocowe Fundacji Legi skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży" - czytamy na stronie legia.com.

Fonfara to dwukrotny pretendent do tytułu mistrza świata kategorii półciężkiej federacji WBC. Przegrywał jednak z Adonisem Stevensonem. Po drugiej porażce z Kanadyjczykiem przeniósł się do wagi junior ciężkiej, gdzie stoczył tylko jedną walkę. Pokonał Ismaiła Siłłacha, po czym, rok temu zakończył karierę.

Teraz wróci do ringu, ale pojedynek będzie miał charakter czysto pokazowy. Saganowski to były reprezentant Polski. W kadrze zagrał 35 razy i strzelił pięć goli. W Legii rozegrał 195 meczów, zdobywając 79 bramek. Obecnie asystentem trenera Legii Aleksandara Vukovicia i nie ma zbyt wiele wspólnego ze sportami walki.

