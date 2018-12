Amir Khan: Wilder i Fury to najlepsi zawodnicy wagi ciężkiej

Amir Khan nie spodziewa się szybkiej unifikacji w wadze ciężkiej. On, jak wielu innych, również powątpiewa w starcie Anthony'ego Joshuy (22-0, 21 KO) z Deontayem Wilderem (40-0-1, 39 KO).

Wcześniej sławny Lennox Lewis zarzucił Joshui, iż unika zarówno Wildera, jak i Tysona Fury'ego (27-0-1, 19 KO), boksując w dodatku tylko na własnym podwórku. Teraz w podobnym tonie wypowiedział się Khan.



- Wątpię, by doszło do unifikacji. Joshua ma za dużo do stracenia w takiej walce. Bardziej wierzę w rewanż Wildera z Furym. Ich pierwszy pojedynek był świetny, choć na mojej karcie dwoma rundami wygrał Tyson. Uważam, że tego dnia widzieliśmy naprzeciw siebie dwóch najlepszych zawodników świata w wadze ciężkiej - stwierdził Khan.