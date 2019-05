Grupa 13 kibiców boksu wybrała się z Meksyku prywatnym samolotem, by w ostatnią sobotę obejrzeć w Las Vegas walkę Saula ''Canelo'' Alvareza z Danielem Jacobsem. Niestety podczas powrotu do domu pasażerowie samolotu zginęli w katastrofie. Lecący do Monterrey samolot rozbił się na przedmieściach miasta Ocampo w stanie Chihuahua.

Zdjęcie Saul Alvarez (z lewej) i Daniel Jacobs /Al Bello /Getty Images

Wrak samolotu znaleziono w niedzielę rano. Na pokładzie było 13 osób, w wieku od 19 do 57 lat. Wszystkie zginęły na miejscu. Prowadzone jest dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Stacja Televisa podała, że samolot zmienił trasę lotu, by uniknąć nadchodzącej burzy.

Reklama

Kondolencje rodzinom ofiar złożył już promotor ''Canelo'', Oscar De La Hoya z grupy Golden Boy Promotions. Wyrazy współczucia płyną ze wszystkich stron, najwięcej wiadomości pochodzi od uczestników meksykańskiego święta Cinco De Mayo, którego obchody w Las Vegas uświetniała walka Alvarez - Jacobs.