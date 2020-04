​Emerytowany Bernard Hopkins był najwybitniejszym mistrzem wagi średniej i prawdopodobnie w tym limicie zostanie dopełniona trylogia pomiędzy Giennadijem Gołowkinem (40-1-1, 35 KO) a Saulem Alvarezem (53-1-2, 36 KO). Legendarny "Kat" jest przekonany, że w trzecim starciu "Canelo" stosunkowo szybko odprawi swojego wielkiego rywala.

Wielki czempion z Filadelfii niezbyt chętnie obejrzy trzecią potyczkę Kazacha z Meksykaninem. Uważa bowiem, że na tym etapie ich karier to nie będzie już tak ciekawe zestawienie jak w dwóch pierwszych walkach.

- Po drugiej walce "Canelo" wie już co i jak robić. W trzecim pojedynku może to wygrać naprawdę szybko. Już dwa razy go pokonał, teraz go znokautuje - przekonuje Hopkins.

Przypomnijmy, że pierwszą walkę sędziowie ocenili na remis, w rewanżu natomiast nieznacznie wskazali na Alvareza. Do dziś jednak sporo jest takich, których zdaniem to Gołowkin powinien dwukrotnie zwyciężyć.