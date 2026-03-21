Ależ zachowanie Usyka, tak potraktował Joshuę. Nagranie z lotniska

Tomasz Chabiniak

Ołeksandr Usyk i Anthony Joshua walczyli ze sobą w Anglii i Arabii Saudyjskiej. Teraz spotkali się na Ukrainie. Pojawią się na gali boksu w obwodzie kijowskim, ale w innej formie niż ta, do której przyzwyczaili. Sieć obiega nagranie z lotniska, na którym Brytyjczyk podchodzi do panującego mistrza. Oto, co powiedzieli do siebie obaj wybitni pięściarze wagi ciężkiej.

Ołeksandr Usyk i Anthony Joshua na lotnisku, mężczyźni w sportowych ubraniach i czapkach, tłum w tle.
Ołeksandr Usyk i Anthony Joshua na lotniskuBen Roberts Photo / StringerGetty Images

Zapewne mało kto spodziewał się takiego połączenia. Anthony Joshua w piątek pojawił się na Ukrainie, konkretnie w jej stolicy. Na lotnisku przywitał go Ołeksandr Usyk, usłyszał od Brytyjczyka zawołanie: "Ukraina! Pierwszy raz w życiu!". Pięściarz z Watfordu kipiał pozytywną energią.

"To dobrze. Pokażę ci Kijów" - odpowiedział panujący mistrz. "Chodźmy! Chodźmy go zobaczyć" - ucieszył się "AJ". Nagranie z ich spotkania pokazał sam czempion z Symferopola w mediach społecznościowych. Jak podkreśliło "The Sun", ubrany był w kurtkę Stone Island i beżową czapkę baseballową.

FAME MMA 30: Gdzie oglądać? Transmisja online, stream na żywo i PPV [CENA]

Jadę do Kijowa z Anthonym Joshuą. Już planuję małą wycieczkę po mieście. Nie mogę się doczekać, żeby pokazać kilka moich ulubionych miejsc!
Usyk na X

Następnie wrzucił na Instagrama zdjęcie z pięściarzem z Watfordu. "Witamy na Ukrainie" - napisał.

Z kolei na Telegramie czytamy: "Już na Ukrainie. Oprowadziłem Anthony'ego Joshuę po kraju, opowiadając mu o kulturze naszej kulturze i zapoznając go z naszymi potrawami narodowymi".

Usyk i Joshua obejrzą galę Rising Stars. W pojedynku wieczoru Daniel Łapin

Były i obecny mistrz wagi ciężkiej mieli również przyjemność posłuchać kameralnego koncertu zespołu ludowego.

Wizyta "AJ-a" nie jest przypadkowa. Ukrainiec zaprosił go do swojej ojczyzny na galę Rising Stars organizowaną przez Usyk-17 Promotions. Odbędzie się ona w klubie Equides Club w miejscowości Lisnyky w obwodzie kijowskim. W walce wieczoru czempion trzech federacji w wadze półciężkiej Daniel Łapin skrzyżuje rękawice z Łotyszem Kristapsem Bulmeistersem.

Usyk i Joshua dwukrotnie ze sobą walczyli, 25 września 2021 r. na stadionie Tottenhamu Hotspur w Londynie i 20 sierpnia 2022 w Dżuddzie. Nasz wschodni sąsiad nie poplamił i wtedy swojego statusu niepokonanego, odnosząc dwa zwycięstwa.

Trener Usyka o sensacyjnym zestawieniu legendy boksu. Amerykanin już zaciera ręce

Zobacz również:

Julia Szeremeta przygotowuje się do zawodów Pucharu Świata
Boks

Wielkie wyzwanie przed Szeremetą. Powrót potęgi. Oficjalna decyzja World Boxing

Maciej Brzeziński
Stefanos Tsitsipas - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja