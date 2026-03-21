Ależ zachowanie Usyka, tak potraktował Joshuę. Nagranie z lotniska

Zapewne mało kto spodziewał się takiego połączenia. Anthony Joshua w piątek pojawił się na Ukrainie, konkretnie w jej stolicy. Na lotnisku przywitał go Ołeksandr Usyk, usłyszał od Brytyjczyka zawołanie: "Ukraina! Pierwszy raz w życiu!". Pięściarz z Watfordu kipiał pozytywną energią.

"To dobrze. Pokażę ci Kijów" - odpowiedział panujący mistrz. "Chodźmy! Chodźmy go zobaczyć" - ucieszył się "AJ". Nagranie z ich spotkania pokazał sam czempion z Symferopola w mediach społecznościowych. Jak podkreśliło "The Sun", ubrany był w kurtkę Stone Island i beżową czapkę baseballową.

Jadę do Kijowa z Anthonym Joshuą. Już planuję małą wycieczkę po mieście. Nie mogę się doczekać, żeby pokazać kilka moich ulubionych miejsc!

Następnie wrzucił na Instagrama zdjęcie z pięściarzem z Watfordu. "Witamy na Ukrainie" - napisał.

Z kolei na Telegramie czytamy: "Już na Ukrainie. Oprowadziłem Anthony'ego Joshuę po kraju, opowiadając mu o kulturze naszej kulturze i zapoznając go z naszymi potrawami narodowymi".

Usyk i Joshua obejrzą galę Rising Stars. W pojedynku wieczoru Daniel Łapin

Były i obecny mistrz wagi ciężkiej mieli również przyjemność posłuchać kameralnego koncertu zespołu ludowego.

Wizyta "AJ-a" nie jest przypadkowa. Ukrainiec zaprosił go do swojej ojczyzny na galę Rising Stars organizowaną przez Usyk-17 Promotions. Odbędzie się ona w klubie Equides Club w miejscowości Lisnyky w obwodzie kijowskim. W walce wieczoru czempion trzech federacji w wadze półciężkiej Daniel Łapin skrzyżuje rękawice z Łotyszem Kristapsem Bulmeistersem.

Usyk i Joshua dwukrotnie ze sobą walczyli, 25 września 2021 r. na stadionie Tottenhamu Hotspur w Londynie i 20 sierpnia 2022 w Dżuddzie. Nasz wschodni sąsiad nie poplamił i wtedy swojego statusu niepokonanego, odnosząc dwa zwycięstwa.

