Pas przeszedł w ręce Daniela Dubois, który spróbuje go obronić przed "AJ-em" 21 września na wypełnionym po brzegi Wembley. To będzie wielkie święto wyspiarskiego boksu. Takie wydarzenia mogą tylko dodatkowo zmotywować byłego czempiona do przedłużania swojej kariery. Wygląda na to, że prędko fani nie będą musieli się z nim żegnać. Hearn porozmawiał z TalkSPORT i można powiedzieć, że uspokoił kibiców.