Ależ to może być sensacja. Dariusz Michalczewski dostał ofertę. Na stole ogromne pieniądze

Wielu kibiców i ekspertów boksu ma swoje listy walk, które chętnie by obejrzało, a które nigdy się nie odbyły. Spotkanie Michalczewskiego z Jonesem zdecydowanie jest na nich na wysokich miejscach - o hitowym pojedynku dwóch gwiazd mówiło się wielokrotnie, ale pięściarze nigdy nie mieli okazji skrzyżować rękawic. Michalczewski dość szybko zakończył karierę, za to Jones walczył niemal do 50. roku życia, by po pięcioletniej przerwie jako 54-latek stoczyć w tym roku jeszcze jedną przegraną walkę z Anthonym Pettisem.