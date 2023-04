Ależ decyzja Artura Szpilki. Kibice mogą być całkowicie zdumieni

Koleje losu Łukasza Różańskiego to książkowy przykład dla wszystkich tych sportowców, którzy na pewnym etapie kariery mogą wątpić, czy w uprawianej profesji czeka ich jeszcze świetlana przyszłość. A w zasadzie nawet zaczynają godzić się z przeciętnością, czyli dociera do nich, że nie dane im będzie - z różnych powodów - dostać spektakularną szansę .

Artur Szpilka, mimo porażki, kibicuje Różańskiemu. I wybiera się do Rzeszowa

O Różańskim długo mówiło się, że w boksie jest solidnym wyrobnikiem, a z racji wieku przestawano z nim wiązać poważne plany. I nagle wszystko zmieniło się, gdy w rodzinnym Rzeszowie w lipcu 2019 roku zdemolował Izu Ugonoha. Tego samego, który chwilę wcześniej snuł plany o podboju amerykańskiego ringu i był bardzo blisko, by otworzyć sobie szeroko wrota do wielkich pojedynków.

- Co prawda przestałem oglądać boks, ale z przyjemnością pojadę do Rzeszowa. Mimo tego, że przegrałem z Łukaszem i nadal mnie to bardzo boli, to kibicuję mu w tej walce. Kto jak nie on może teraz pociągnąć ten polski boks? Życzę mu żeby wygrał, ma wszystko by zwyciężyć. Walczy z podobnym stylowo zawodnikiem, a o triumfie zadecyduje charakter, bo jeden i drugi mogą w tym pojedynku leżeć. Myślę, że Łukasz bije trochę mocniej i celniej od Babicia, ale o tym przekonamy się dopiero 22 kwietnia. Na pewno szykuje się świetna walka - powiedział "Szpila", który sam zerwał z boksem i teraz rozwija się w mieszanych sztukach walki.