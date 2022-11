Aleksander Bereżewski poznał rywala na Polsat Boxing Promotions 13 w Gliwicach

Aleksander Bereżewski to aktualny numer cztery polskiej wagi półśredniej. Pojedynek z Kolumbijczykiem Eberem Tovarem będzie dla Polaka już czwartym tegorocznym występem na gali PBP. Właśnie regularne starty i coraz wyżej stawiana poprzeczka to powody, dla których utalentowany 25-latek podpisał swój kontrakt z Polsat Boxing Promotions.

Kariera pochodzącego ze Zgierza pięściarza układa się wzorowo. Zawodowy debiut zaliczył w kwietniu 2021 roku i od tamtego momentu jego rekord urósł do siedmiu walk, z których wszystkie rozstrzygnął na swoją korzyść. Ringowa nieustępliwość, narzucanie swojego stylu walki i silny cios, to znaki rozpoznawcze Bereżewskiego, który aż sześć walk kończył przed czasem. Grudniowa potyczka z 21-letnim Eberem Tovarem to dla Polaka okazja do zdobycia kolejnych doświadczeń. Jego zwycięstwa robią wrażenie, ale wciąż brakuje mu tak ważnych dla młodego pięściarza przeboksowanych rund. Trenujący w Warszawie zawodnik ma ich na koncie zaledwie 19, podczas gdy jego najbliższy rywal aż 67. Ringowy rekord Tovara to 8 zwycięstw, 0 porażek i 3 remisy. Kolumbijczyk ma też na koncie trzy pojedynki ośmiorundowe i jedną "dziesięciorundówkę". Z kolei najdłuższa walka Bereżewskiego trwała tylko sześć rund, dlatego każde dodatkowe minuty spędzone między linami są dla niego na wagę złota. W Gliwicach Polak zaliczy swój pierwszy pojedynek na dystansie ośmiu rund i wypłynie tym samym na nieznane sobie wody.