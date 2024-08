Afery wokół Imane Khelif ciąg dalszy. Thomas Bach postawił sprawę jasno

1 sierpnia 29-letnia Algierka błyskawicznie awansowała do ćwierćfinału olimpijskiego turnieju w wadze półśredniej kobiet. Wówczas po 46 sekundach walki z pojedynku nagle wycofała się Angela Carini. Co ciekawe, Włoszka po otrzymaniu pierwszego ciosu od przeciwniczki zdecydowała, że nie zamierza ryzykować swojego zdrowia w walce z Imane Khelif . Ten incydent na nowo rozpętał burzliwą dyskusję na temat płci reprezentantki Algierii.

Thomas Bach zabrał głos na temat występu Imane Khelif na igrzyskach w Paryżu. Postawił sprawę jasno

"Algierska bokserka Imane Khelif i dwukrotna mistrzyni świata z Tajwanu Lin Yu-ting to kobiety, które mają pełne prawo do startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, mimo sporu o płeć, który rzucił cień na ich rywalizację. (...) Mówimy o kobiecym boksie. Mamy dwie bokserki, które urodziły się jako kobiety, wychowały się jako kobiety, mają paszporty jako kobiety i od wielu lat walczą jako kobiety, a to jest jasna definicja kobiety. Nigdy nie było wątpliwości, że są to kobiety. (...) Prosiłbym wszystkich, aby szanowali te kobiety, szanowali je jako kobiety i jako istoty ludzkie" - oznajmił Back podczas sobotniej konferencji prasowej, cytowany przez US News.