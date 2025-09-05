Afera na MŚ w boksie. Kolejna zawodniczka wykluczona z imprezy. Winne testy płci

Afera dotycząca płci zawodników oraz zawodniczek biorących udział w zmaganiach bokserskich, nabrała rozpędu po ubiegłorocznych IO. Wówczas medale zwyciężyły bowiem bokserki, których biologiczna płeć wzbudzała spore wątpliwości. Mowa oczywiście o Imane Khelif oraz Lin Yu-Ting, która w pojedynku o złoto pokonała reprezentantkę naszego kraju Julię Szeremetę.

Federacja World Boxing, chcąc dbać o bezpieczeństwo swoich zawodników oraz dobre imię dyscypliny, zdecydowała się na wprowadzenie obowiązkowych testów płci, które ponad wszelką wątpliwość zapobiegną nierównościom, które mogłyby decydować o wynikach poszczególnych walk. Szczególnie skutki nowych przepisów odczuwalne są podczas tegorocznych mistrzostw świata w Liverpoolu. Kilku niedoszłych uczestników imprezy musiało się bowiem pogodzić z brakiem występu. Z najnowszych informacji wynika, że do tego grona dołączyła właśnie kolejna zawodniczka.

Blessing Oraekwe nie wystąpi w Liverpoolu. Wynik jej testu płci nie dotarł na czas

Blessing Oraekwe to nigeryjska bokserka walcząca w kategorii do 75 kilogramów. Na swoim koncie posiada kilka pomniejszych tytułów. Oraekwe również miała wziąć udział w rozpoczętych niedawno mistrzostwach świata w Liverpoolu. Kto wie, być może miałaby szansę na wzbogacenie swojego dorobku o kolejny, niezwykle istotny tytuł. Ten scenariusz nie będzie miał jednak szansy zaistnienia, bowiem Blessing Oraekwe nie otrzymała na czas wyników testów płci, co dyskwalifikuje ją z udziału w angielskiej rywalizacji.

Ten sam problem dotknął aż 12 innych zawodników. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż ponoć wszyscy oni zlecili wykonanie badań temu samemu, akredytowanemu laboratorium, które zapewniało zawodników, iż wyniki dotrą jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w ramach międzynarodowej imprezy. Tak się jednak nie stało.

"To dla mnie druzgocąca informacja" - mówiła Oraekwe, która zaapelowała jednocześnie do federacji World Boxing o zwrot kosztów jej dojazdu do Wielkiej Brytanii.

