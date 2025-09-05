Afera na MŚ w boksie. Kolejna zawodniczka wykluczona z imprezy. Winne testy płci
Obecnie w Liverpoolu trwają mistrzostwa świata w boksie, na które ściągnęli najlepsi zawodnicy z całego świata. Tegoroczna rywalizacja jest jednak szczególna, bowiem sporym echem odbija się przy tej okazji nowa polityka federacji World Boxing, wedle której przystępujący do rywalizacji zawodnicy muszą przejść obowiązkowe testy płci. Ten czynnik wykluczył już udział kilkunastu potencjalnych uczestników imprezy. Do tego grona dołączyła również nigeryjska bokserka Blessing Oraekwe.
Afera dotycząca płci zawodników oraz zawodniczek biorących udział w zmaganiach bokserskich, nabrała rozpędu po ubiegłorocznych IO. Wówczas medale zwyciężyły bowiem bokserki, których biologiczna płeć wzbudzała spore wątpliwości. Mowa oczywiście o Imane Khelif oraz Lin Yu-Ting, która w pojedynku o złoto pokonała reprezentantkę naszego kraju Julię Szeremetę.
Federacja World Boxing, chcąc dbać o bezpieczeństwo swoich zawodników oraz dobre imię dyscypliny, zdecydowała się na wprowadzenie obowiązkowych testów płci, które ponad wszelką wątpliwość zapobiegną nierównościom, które mogłyby decydować o wynikach poszczególnych walk. Szczególnie skutki nowych przepisów odczuwalne są podczas tegorocznych mistrzostw świata w Liverpoolu. Kilku niedoszłych uczestników imprezy musiało się bowiem pogodzić z brakiem występu. Z najnowszych informacji wynika, że do tego grona dołączyła właśnie kolejna zawodniczka.
Blessing Oraekwe nie wystąpi w Liverpoolu. Wynik jej testu płci nie dotarł na czas
Blessing Oraekwe to nigeryjska bokserka walcząca w kategorii do 75 kilogramów. Na swoim koncie posiada kilka pomniejszych tytułów. Oraekwe również miała wziąć udział w rozpoczętych niedawno mistrzostwach świata w Liverpoolu. Kto wie, być może miałaby szansę na wzbogacenie swojego dorobku o kolejny, niezwykle istotny tytuł. Ten scenariusz nie będzie miał jednak szansy zaistnienia, bowiem Blessing Oraekwe nie otrzymała na czas wyników testów płci, co dyskwalifikuje ją z udziału w angielskiej rywalizacji.
Ten sam problem dotknął aż 12 innych zawodników. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż ponoć wszyscy oni zlecili wykonanie badań temu samemu, akredytowanemu laboratorium, które zapewniało zawodników, iż wyniki dotrą jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w ramach międzynarodowej imprezy. Tak się jednak nie stało.
"To dla mnie druzgocąca informacja" - mówiła Oraekwe, która zaapelowała jednocześnie do federacji World Boxing o zwrot kosztów jej dojazdu do Wielkiej Brytanii.