Adamek zdemolowany w ringu. A po chwili drugi nokaut. "Smutny widok"

Bodaj nikt, kto ma pojęcia o sportach walki, nie brał pod uwagę, że na gali w Gliwicach dojdzie do sensacji. W 2025 roku ogromne sukcesy w boksie Tomasza Adamka przestały mieć jakiekolwiek znaczenie, gdy mowa o tym, co "tu i teraz".

Tomasz Adamek "rozbity" przez Roberto Soldicia. Smutny koniec "Górala"

Prawie 49-letni emerytowany sportowiec, były mistrz świata dwóch kategorii wagowych, był underdogiem w starciu z 30-letnim Roberto Soldiciem. Co z tego, że zapewne w najlepszych latach kariery Adamka zawodnik z Bałkanów nie miałby z nim szans, skoro w tej chwili już "na papierze" bił go pod każdym względem.

I Soldić potwierdził to w ringu, w pełni dominując nad "Góralem" od pierwszej rundy. Od razu było widać, że nad weteranem wisi ryzyko ciężkiego nokautu, ale pojedynek wszedł w drugą rundę. W niej jednak było już po wszystkim. Sędzia zlitował się nad legendą sportu i zastopował tę nierówną walkę po tym, jak były czempion dwa razy lądował na deskach.

"Tomek Adamek nie był szybki i nie wygrał z każdym. Smutny widok. Góral zastopowany w 2. rundzie przez Roberto Soldica, dwa razy na deskach. Ojca oszukasz, matkę oszukasz, ale wieku nie oszukasz. PS. Adamek nigdy nie umiał walczyć z mańkutami" - zareagował na portalu X Michał Koper z ringpolska.pl.

Jasny ogląd przedstawił także ekspert Marcin Piechota. "Adamek zdemolowany. Nie ma nóg, nie ma boksu. Wilk nie miał się jak nakarmić. Adamek powinien mieć mądrzej dobieranych rywali w tym wieku. Bawić się boksem, robić pokazówki, a nie sprawdzać, czy killer z MMA będzie też killerem w boksie".

Wydarzenia śledził także fachowiec od boksu zza oceanu, Przemek Garczarczyk. Już po pierwszej rundzie odnotował, że Soldić ma za szybkie ręce. Adamek widzi tylko pierwszy cios, a kolejne już wchodzą, jak w masło.

Z kolei po krótkim pojedynku zareagował następująco: "Koniec walki, Adamek dwa razy na deskach, sędzia kończy ratując Górala przed ciężkim KO. Boks nie jest dla starszych ludzi. Dzięki Tomek, wystarczy Brachu" - zawyrokował.

Do występu "Górala" odniosła się także Laura Grzyb, która definitywnie nie pożegnała się z boksem, ale swoich sił próbuje teraz w MMA. "Nie lubię Tomka za różne wypowiedzi. Ale dzisiaj moje serce krwawi i najzwyczajniej jest mi przykro. Wychowałam się na jego pojedynkach i uczyłam się jak nie zasypiać na walkach w środku nocy".

