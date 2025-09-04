Partner merytoryczny: Eleven Sports

Adamek wprost ws. religii. Ogłosił to całemu światu, nawet się nie wahał

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Tomasz Adamek jest zdecydowanie jednym z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych pięściarzy w historii Polski. Po rezygnacji z zawodowych walk w ringu wcale nie odwiesił on rękawic na kołek. Postanowił związać się z federacją Fame, a w najbliższą sobotę zmierzy się z Roberto Soldiciem w walce wieczoru na Fame MMA 27. "Góral" nigdy nie ukrywał tego, jakie ma podejście do religii i wiary. Swego czasu głośno było o jego deklaracji ws. możliwej pielgrzymi do Mekki.

Tomasz Adamek
Tomasz AdamekMateusz PorzucekNewspix.pl

Jeszcze w 2023 roku scenariusz, wedle którego Tomasz Adamek karierę miałby kończyć we freak fightach wydawał się szaleństwem. "Góral" wielokrotnie wypowiadał się krytycznie o formule i jakości tego typu walk. Niedługo później ku zaskoczeniu opinii publicznej podpisał kontrakt z Fame MMA.

We freak fightach Adamek zadebiutował w maju 2024 roku. Pokonał na Fame MMA 21 Patryka "Bandurę" Bandurskiego, a na kolejnej gali w sierpniu okazał się lepszy od Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego. W sobotę 48-latek stoczy swoją trzecią walkę pod szyldem FAME, tym razem z dużo bardziej wymagającym i doświadczonym rywalem. W walce wieczoru skrzyżuje rękawice z Roberto Soldiciem.

Tomasz Adamek jest zadeklarowanym katolikiem. Wiara odgrywa ważną rolę w jego życiu

Adamek wielokrotnie w mediach dawał świadectwo swojej głębokiej wiary i podkreślał, jak wielką rolę w jego życiu odgrywa religia. "Góral" jest zadeklarowanym katolikiem, a "Bóg towarzyszy mu przez całą karierę".

Mój dzień zaczyna się od znaku krzyża. Krótka modlitwa, proszę Boga o światło i siłę do treningu, a także o zdrowie. Tak zaczynam dzień. Potem jest trening, a później przychodzi czas, by pomodlić się na różańcu
wyznał swego czasu na łamach serwisu "Stacja7"

- W tym sporcie, w którym jestem, nie da się wytrwać, być sam. Ja nie wierzę w siebie, bo jestem słabym człowiekiem. Trzeba wierzyć w Boga i mocno się modlić, a On daje siłę - podkreślał Adamek.

Julia Szeremeta: Ja się nie stresuję, walczę na pełnym luzie [WIDEO]Polsat SportPolsat Sport

Adamek zaskoczył deklaracją. Jest gotowy odbyć pielgrzymkę do Mekki

Swego czasu poruszenie wywołała jego deklaracja ws. ewentualnej pielgrzymki do Mekki. W trakcie wywiadu w podcaście WojewódzkiKędzierski prowadzący próbowali skonfrontować Tomasza Adamka i Mameda Chalidowa w temacie poglądów religijnych. W końcu jeden z nich to zadeklarowany katolik, a drugi, muzułmanin. Ku zdziwieniu Wojewódzkiego w większości aspektów byli ze sobą zgodni.

    - Kubuś, są dwie możliwości: góra albo dół [...] Bóg jest jeden. My mamy też Syna Bożego... - zwrócił się do Wojewódzkiego, przy okazji deklarując, że poszedłby z Mamedem do Mekki.

    W przeszłości Adamkowi zdarzało się także mierzyć z atakami i nieprzychylnymi opiniami w związku z jego poglądami i głęboką wiarą. Ujawnił to w rozmowie z "Niedzielą".

    - Atakowały mnie głównie media. Przyznawałem się do Pana Boga, różańca. Mówiłem, że chodzę na pielgrzymki. Gdy w 2005 r. zdobyłem pierwszy pas mistrzowski, ukryci w krzakach paparazzi z TVN-u nagrywali mnie, jak szedłem na pielgrzymkę ze Ślemienia do Częstochowy. Nagrali i odjechali. Uwierzyli, że Tomasz Adamek naprawdę modli się nie na pokaz - stwierdził.

    Zawodnik sportów walki stoi w oktagonie z uniesionymi pięściami, ubrany w czarne spodenki, wyraża determinację i gotowość do walki, scena podkreślona przez czerwone światła w tle.
    Tomasz AdamekMateusz PorzucekNewspix.pl
    Zawodnik MMA z brodą w czarnej koszulce z logotypami sponsorów stoi w ringu, trzymając gardę w pozycji obronnej i koncentrując wzrok na przeciwniku.
    Mamed ChalidowGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Mężczyzna w bordowej koszulce z napisem KSW siedzi na tle z napisem, trzyma mikrofon, tło ma elementy graficzne oraz litery.
    Tomasz AdamekAdam Jankowski/REPORTEREast News

