Adamek wprost ogłosił ws. religii. Poruszenie po słowach o pielgrzymce do Mekki

Jeszcze w 2023 roku scenariusz, wedle którego Tomasz Adamek karierę miałby kończyć we freak fightach wydawał się szaleństwem. "Góral" wielokrotnie wypowiadał się krytycznie o formule i jakości tego typu walk. Niedługo później ku zaskoczeniu opinii publicznej podpisał kontrakt z Fame MMA.

We freak fightach Adamek zadebiutował w maju 2024 roku. Pokonał na Fame MMA 21 Patryka "Bandurę" Bandurskiego, a na kolejnej gali w sierpniu okazał się lepszy od Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego. W sobotę 48-latek stoczy swoją trzecią walkę pod szyldem FAME, tym razem z dużo bardziej wymagającym i doświadczonym rywalem. W walce wieczoru skrzyżuje rękawice z Roberto Soldiciem.

Tomasz Adamek jest zadeklarowanym katolikiem. Wiara odgrywa ważną rolę w jego życiu

Adamek wielokrotnie w mediach dawał świadectwo swojej głębokiej wiary i podkreślał, jak wielką rolę w jego życiu odgrywa religia. "Góral" jest zadeklarowanym katolikiem, a "Bóg towarzyszy mu przez całą karierę".

Mój dzień zaczyna się od znaku krzyża. Krótka modlitwa, proszę Boga o światło i siłę do treningu, a także o zdrowie. Tak zaczynam dzień. Potem jest trening, a później przychodzi czas, by pomodlić się na różańcu

- W tym sporcie, w którym jestem, nie da się wytrwać, być sam. Ja nie wierzę w siebie, bo jestem słabym człowiekiem. Trzeba wierzyć w Boga i mocno się modlić, a On daje siłę - podkreślał Adamek.

Adamek zaskoczył deklaracją. Jest gotowy odbyć pielgrzymkę do Mekki

Swego czasu poruszenie wywołała jego deklaracja ws. ewentualnej pielgrzymki do Mekki. W trakcie wywiadu w podcaście WojewódzkiKędzierski prowadzący próbowali skonfrontować Tomasza Adamka i Mameda Chalidowa w temacie poglądów religijnych. W końcu jeden z nich to zadeklarowany katolik, a drugi, muzułmanin. Ku zdziwieniu Wojewódzkiego w większości aspektów byli ze sobą zgodni.

- Kubuś, są dwie możliwości: góra albo dół [...] Bóg jest jeden. My mamy też Syna Bożego... - zwrócił się do Wojewódzkiego, przy okazji deklarując, że poszedłby z Mamedem do Mekki.

W przeszłości Adamkowi zdarzało się także mierzyć z atakami i nieprzychylnymi opiniami w związku z jego poglądami i głęboką wiarą. Ujawnił to w rozmowie z "Niedzielą".

- Atakowały mnie głównie media. Przyznawałem się do Pana Boga, różańca. Mówiłem, że chodzę na pielgrzymki. Gdy w 2005 r. zdobyłem pierwszy pas mistrzowski, ukryci w krzakach paparazzi z TVN-u nagrywali mnie, jak szedłem na pielgrzymkę ze Ślemienia do Częstochowy. Nagrali i odjechali. Uwierzyli, że Tomasz Adamek naprawdę modli się nie na pokaz - stwierdził.

Tomasz Adamek Mateusz Porzucek Newspix.pl

Mamed Chalidow Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Tomasz Adamek Adam Jankowski/REPORTER East News