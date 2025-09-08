Adamek upokorzony, ale co stało się potem. Rywal naprawdę powiedział to o "Góralu"

Fani Tomasza Adamka w trakcie Fame MMA 27 mieli pełne prawo czuć się zawiedzeni. "Góral" niemal od samego początku starcia z Roberto Soldiciem wyraźnie odstawał fizycznie od rywala i szybko został zepchnięty do defensywy. Trudno jednak się dziwić takiemu rozwojowi wypadków - mierzył się z 18 lat młodszym, byłym podwójnym mistrzem KSW.

Adamek bez szans w walce wieczoru. Soldić znokautował "Górala"

Walka Chorwata z Polakiem nie tylko wieńczyła galę FAME, która wywołała spore poruszenie i przyciągnęła liczną grupę kibiców. Była jednocześnie końcem kariery Adamka, który po nokaucie nie krył, że nie planuje już toczyć ani jednego pojedynku więcej.

Kończy się moja przygoda z FAME, zostałem wyrwany z emerytury i mogłem pokazać się polskim kibicom i sponsorom. Najważniejsze, że jestem zdrowy, trzeba zająć się Dorotką i domem. Trzeba zakończyć, to jest sport kontaktowy, to nie ma sensu, żeby mi żona zabrała wszystkie pieniądze i nie miał na bułkę, to może musiałbym wracać. Dziękuję kibicom za tyle lat

Soldić podsumował Adamka. Padły piękne słowa

Wiele do powiedzenia na temat Adamka miał w wywiadzie po walce zwycięzca walki wieczoru - Roberto Soldić. Wypowiadał się o "Góralu" z ogromnym szacunkiem i uznaniem.

- Gdy trafiłem go z lewego haka, a potem dalej chciał walczyć, to pomyślałem: "Wow". Ja byłem naprawdę gotowy do tego starcia, miałem wymagających sparingpartnerów pięściarzy i to mocno mi pomogło. Adamek był twardym zawodnikiem. Bardzo dobrze się bronił, ale jestem młodszy, toteż byłem szybszy. Nikt nie jest w stanie powstrzymać mojego uderzenia - podkreślił Soldić.

30-latek był pod wielkim wrażeniem wytrwałości i siły Adamka. Nie szczędził pod jego adresem pięknych słów.

- W momencie, w którym wywieram presję, każdemu jest ciężko ze mną ustać. Ale ja sam musiałem uważać na ten jego lewy hak, ponieważ potrafi nim uderzyć bardzo szybko. On wciąż ma w sobie to coś, ale gdy ja uderzam, to każdy pada. Biję mocno, a on był ode mnie wolniejszy [...] Zna się na boksie, wie, jak się bronić. Wstawał, chciał się bić dalej. Po pierwszym lewym haku wstał, więc dla mnie jest prawdziwym twardzielem - dodał Chorwat.

Tym samym Adamek kończy przygodę z Fame MMA z bilansem dwóch zwycięstw i jednej porażki. "Góral" pokonał na Fame MMA 21 Patryka "Bandurę" Bandurskiego, a na kolejnej gali okazał się lepszy od Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego. W sobotę został jednak brutalnie znokautowany przez Roberto Soldicia.

FAME MMA 22: Wyniki na żywo. Tomasz Adamek Fame MMA materiały prasowe

Roberto Soldić przed KSW Adam Jankowski/REPORTER East News

Tomasz Adamek Grzegorz Wajda/REPORTER AFP