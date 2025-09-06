Adamek szybko znokautowany. Były mistrz KSW znów pokazał piekielną siłę ciosu

Tomasz Adamek kontra Roberto Soldić było głównym wydarzeniem gali FAME 27: KINGDOM, która odbyła się w PreZero Arenie w Gliwicach. Pojedynek został zakontraktowany jako profesjonalna walka bokserska - 8 rund po 3 minuty w dziesięcio uncjowych rękawicach.

Soldić, jeden z największych europejskich fighterów ostatnich lat, znany jako "Robocop", budował swoją pozycję jako mistrz KSW i gwiazda MMA. Adamek z kolei to ikona polskiego pięściarstwa, były mistrz świata w dwóch kategoriach wagowych, znany z twardości i doświadczenia na najwyższym poziomie. To zestawienie łączyło więc świeżość i agresję wielodziedzinowego wojownika z klasą i bagażem ringowych batalii legendy boksu.

Dla Soldicia była to okazja, by udowodnić, że potrafi przenieść swoją siłę i efektowność z MMA na bokserski ring. Dla Adamka natomiast była to szansa na przypomnienie swojej pozycji i spektakularny powrót na dużą scenę.

Obaj zaczęli bardzo spokojnie, choć po minucie widać było, że Soldić pakuje całą siłę w każdy nawet nietrafiony cios. Mimo wszystko Adamek starał się być czujny, choć Chorwat zdołał kilka razy dojść do twarzy "Górala", na którego twarzy pojawiła się krew.

"Robocop" w drugiej rundzie nie odpuszczał i cały czas z pełną agresją napierał. Przyniosło to efekt, Polak padł na deski i był liczony. Chorwat ruszył za ciosem i chwilę później ponownie powalił Adamka. Sędzia postanowił wówczas przerwać pojedynek i przyznać zwycięstwo Roberto Soldiciowi.

Tomasz Adamek Adam Jankowski/REPORTER East News

Roberto Soldić nokautuje rywala Tomasz Jastrzębowski/REPORTER East News

