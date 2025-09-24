Adamek spotkał się z Nawrockim. "Nie jest aż takim wojownikiem"

Adamek nigdy nie ukrywał swoich politycznych sympatii. Od początku kadencji Karola Nawrockiego jest zadowolony z postawy nowego prezydenta. Postanowił już dać temu wyraz i przekazał politykowi w darze swoje bokserskie rękawice.

Tomasz Adamek spotkał się z Karolem Nawrockim

Bokser, jak sam stwierdził, "nie mógł przegapić takiej okazji", czyli przyjazdu Nawrockiego do USA. Spotkali się w Doylestown i tam Adamek postanowił przekazać swój podarunek, który miał mieć też wydźwięk humorystyczny.

Trump przywitał Nawrockiego: Nie popieram wielu osób, ale jego poparłem i jestem bardzo dumny Polsat News

"Wręczyłem prezydentowi rękawice z jednej z moich walk. Prezydent zrobił duże oczy, był zaskoczony. Powiedziałem: Prezydencie, może przydadzą się w polityce. Aż żona mnie później pytała, co ja takiego zrobiłem, że prezydent tak się śmiał. Odpowiedział krótko: W niektórych sytuacjach by się przydały" - mówił w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP Adamek.

Tomasz Adamek szczerze o treningu z Nawrockim

Później Nawrocki miał zaprosić Adamka osobiście na wspólny trening podczas następnego pobytu pięściarza w Warszawie. Widać było, że 49-latek był tym pomysłem zachwycony, ale jak sam stwierdził, ma on pewne ograniczenia.

"W każdej chwili mogę prezydenta trochę poduczyć. Raczej nie będziemy sparować, prezydent chyba nie jest aż takim wojownikiem, by walczył ze mną na sto procent. Ale na pewno udzielę mu kilku wskazówek" - podsumował.

Na zdjęciu Tomasz Adamek i prezydent RP Karol Nawrocki Grzegorz Wajda/REPORTER / Oliwia Domanska/East News East News

Adamek spotkał się z parą prezydencką w USA Instagram/tomasz_adamek_, TOMASZ GOLLA/AGENCJA SE East News