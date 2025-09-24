Partner merytoryczny: Eleven Sports

Adamek spotkał się z Nawrockim. "Nie jest aż takim wojownikiem"

Tomasz Adamek nigdy nie krył swojej sympatii do Karola Nawrockiego. Kiedy tylko nadarzyła się okazja, bokser postanowił spotkać się z prezydentem, który przybył do Stanów Zjednoczonych. Adamek postanowił ofiarować mu pewien dar. Potem opowiedział o tym, że prezydent zdążył się już z nim umówić na trening.

Adamek nigdy nie ukrywał swoich politycznych sympatii. Od początku kadencji Karola Nawrockiego jest zadowolony z postawy nowego prezydenta. Postanowił już dać temu wyraz i przekazał politykowi w darze swoje bokserskie rękawice.

Tomasz Adamek spotkał się z Karolem Nawrockim

Bokser, jak sam stwierdził, "nie mógł przegapić takiej okazji", czyli przyjazdu Nawrockiego do USA. Spotkali się w Doylestown i tam Adamek postanowił przekazać swój podarunek, który miał mieć też wydźwięk humorystyczny.

"Wręczyłem prezydentowi rękawice z jednej z moich walk. Prezydent zrobił duże oczy, był zaskoczony. Powiedziałem: Prezydencie, może przydadzą się w polityce. Aż żona mnie później pytała, co ja takiego zrobiłem, że prezydent tak się śmiał. Odpowiedział krótko: W niektórych sytuacjach by się przydały" - mówił w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP Adamek.

Tomasz Adamek szczerze o treningu z Nawrockim

Później Nawrocki miał zaprosić Adamka osobiście na wspólny trening podczas następnego pobytu pięściarza w Warszawie. Widać było, że 49-latek był tym pomysłem zachwycony, ale jak sam stwierdził, ma on pewne ograniczenia.

"W każdej chwili mogę prezydenta trochę poduczyć. Raczej nie będziemy sparować, prezydent chyba nie jest aż takim wojownikiem, by walczył ze mną na sto procent. Ale na pewno udzielę mu kilku wskazówek" - podsumował.

