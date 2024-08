Adamek się wściekł, "Don Kasjo" krzyczał "dawaj". Gwizdy z trybun, gorąco na Fame MMA

Fame MMA 22. Tomasz Damek boleśnie obijał rywala. O werdykcie zdecydowali sędziowie

Przebieg ostatniej rundy był zbliżony do poprzednich. Tomasz Adamek dominował nad dużo młodszym rywalem, choć ten starał się wciąż go prowokować. "Dawaj, dawaj" - krzyczał w stronę "Górala". Ale nie przełożyło się to na punktacje sędziów. A ci jednogłośnie wskazali na zwycięstwo Adamka, który dopisał do swojego konta drugą wygraną we freak fightach.