Adamek przestraszył się youtubera? Postawił ultimatum. Pilne fakty ws. walki

Były dogadane małe rękawice, mówiłem to u siebie na streamie. Nie wiem, co się wydarzyło... Dyspozycja Tomasza w walce z Mamedem Chalidowem pozostawiała wiele do życzenia i potem nasza formuła została zmieniona. Usłyszałem, że "bijemy się w dużych albo nie bijemy się wcale". Małe rękawice były już dokładnie dogadane. Kontrakt nie był podpisany, ale słownie było to dopięte. Szef FAME Rafał Pasternak może to potwierdzić. Ja mógłbym się bić nawet na gołe pięści. Musiałbym być głupi, aby odmówić.

~ ujawnił Bandurski.