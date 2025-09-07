Adamek pobity, fatalne sceny na oczach tłumu. Sędzia tłumaczy się z wydarzeń

Artur Gac, Interia: Jak z pana perspektywy wyglądał pojedynek Tomasza Adamka z Roberto Soldiciem i decydujący moment w drugiej rundzie, gdy postanowił pan go przerwać?

Zbigniew Łagosz, sędzia ringowy: - Powiem szczerze od razu w pierwszych słowach, że było mi niezwykle przykro żegnać w taki sposób legendę, którą dla mnie Tomek Adamek zawsze będzie. Ze względu na to, że praktycznie wychowałem się razem z nim, miałem okazję wspólnie być na kilku obozach, a równocześnie zawsze był dla mnie ogromnym autorytetem. Jeśli chodzi o sam pojedynek, to już w pierwszej rundzie widziałem, że sprawność motoryczna Tomka jest naprawdę mocno zaburzona. Co zresztą było widać po tym, jak od czasu do czasu Soldić popchnął lub nacisnął go, kiedy schodził głową w dół i Tomek lądował na ziemi, a co przy pełnej sprawności nie powinno się nigdy zdarzyć. To od razu było dla mnie pewnym alarmem. I w momencie, kiedy mieliśmy pierwszy nokdaun, a później już drugie bardzo mocne natarcie postanowiłem, że natychmiast przerywam, ze względu przede wszystkim na zdrowie Tomka.

Pozwolenie na to, by ta ofensywa Soldicia trwała...

- Ja nie wziąłbym na siebie takiej odpowiedzialności, ponieważ mogłoby się to skończyć na pewno bardzo tragicznie.

Widziałem na portalu X wpisy zaraz na początku walki, w których komentowano, że Adamek bardzo dziwnie się zachowuje. I były to wpisy także aktualnych sportowców.

- Tak jak mówię, rzeczywiście odbierałem już w pierwszej rundzie jego kłopoty z motoryką, które były bardzo mocno widoczne. Zwłaszcza w momencie, jak mówię, kiedy został przyciśnięty. Oczywiście to się normalnie zdarza w bokserze, że w momencie, kiedy zawodnik zejdzie troszkę niżej głową, oponent przyciska go ręką, żeby nie wyszedł mu za wysoko z tej niskiej pozycji. Niemniej w momencie, kiedy to właśnie robił Roberto, od razu zauważyłem, że Tomek ma pewne kłopoty motoryczne.

Czy Tomek po tym, jak pan tę walkę przerwał, w pierwszym odruchu miał jakieś pretensje?

- Nie, nie, nie, absolutnie. Nikt nie miał żadnych pretensji. Nawet jego przyjaciel Mateusz Borek powiedział mi, że już byli gotowi, żeby rzucić ręcznik.

Czyli oni już też byli w gotowości?

- Tak, byli przygotowani, żeby tę walkę przerwać.

Nie wiem, czy jest pan chętny na osobistą refleksję i własne spostrzeżenie. Wszak nawet "na papierze" zakontraktowane tej walki wyglądało bardzo niepokojąco. Prawie 49-letni Adamek kontra 30-letni sportowiec w sile wieku, który ma czym uderzyć, posiada dynamikę i kilka innych atutów.

- To znaczy, ja jeśli chodzi o mają dygresję czy podsumowanie, nie chciałbym iść za daleko. Po pierwsze, ze względu na to, że podkreślę, bardzo Tomka szanuję. A po drugie pamiętam takiego boksera, który nazywa się Bernard Hopkins. Miał 51 lat i potrafił przekładać, jak to mówią profesjonaliści, z ręki do ręki o wiele młodszych oponentów. Ja przede wszystkim zawsze podchodzę do walki z czystym umysłem. To znaczy nie oceniam, kto ma jakie szanse. To zawsze wychodzi w ringu. Po prostu mogę powiedzieć jedno: moim zdaniem Tomek być może po prostu nie przemyślał, podchodząc do tej walki, że ten przeciwnik będzie aż tak wymagający dla niego.

Mnie się wydaje, na ile go znam, że on po prostu nie znał tego zawodnika. A w związku z tym nie dopuszczał do siebie, że "jakiś Soldić z MMA" będzie dla niego przeszkodą nie do przejścia.

- Bardzo ciężko jest mi to oceniać. Jeszcze raz podkreślę, że ja darzę Tomka naprawdę ogromnym szacunkiem.

