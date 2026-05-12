Wyprawa Zbigniewa Ziobry do USA, nazywana ucieczką, to obecnie jeden z najgorętszych tematów w polskiej polityce i dyskursie publicznym. Były minister sprawiedliwości do tej pory miał azyl na Węgrzech, a w Polsce prokuratura sformułowała wobec niego 26 zarzutów w śledztwie związanym z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Adamek zamieścił grafikę z Ziobrą. Lawina ruszyła

Po zmianie rządu na Węgrzech, gdzie Viktor Orban przegrał z Peterem Magyarem, ochrona międzynarodowa w kraju ze stolicą w Budapeszcie zaczęła kruszeć. I szybko potwierdziło się, że zdjęcie z lotniska w Newarku w New Jersey nie jest "fejkiem". Ziobro rzeczywiście udał się do Stanów Zjednoczonych.

Za sprawą Zbigniewa Stonogi ukazała się wiadomość, że Ziobro zatrzymał się w jednej z nieruchomości Tomasza Adamka, byłego pięściarza, mistrza świata w dwóch kategoriach wagowych. "Góral" prędko te informacje zdementował, zapewniając opinię publiczną, że te rewelacje zostały wyssane z palca.

Jednocześnie nie jest tajemnicą, że były minister to jedna z ulubionych postaci Adamka. Przypomnijmy polityczny epizod byłego sportowca, który w wyborach do Europarlamentu w 2014 wystartował z numerem jeden z górnośląskiej listy Solidarnej Polski. Partii nie udało się przekroczyć wymaganego progu wyborczego. Ukazało się jednak wówczas kilka zdjęć, ilustrujących jak Adamek stał ramię w ramię z Ziobrą.

Adamek wie, że temat jest bardzo gorący i postanowił jeszcze bardziej podgrzać opinię publiczną. Na swoim koncie na Facebooku opublikował grafikę, wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, z Ziobrą, którą podpisał krótko: "raz za czas cygaro nigdy nie jest złe".

Grafika w pełni wygląda na stworzoną przez sztuczną inteligencję. Na "zdjęciu" nie zgadza się bowiem kilka szczegółów, takich jak te same karty, czy palec zlewający się z cygarem. Niewątpliwie jednak Adamek miał swój cel, decydując się na taki post na swoim koncie. Jeśli "Góralowi" przyświecał jedynie zamiar, aby ściągnąć na siebie uwagę, to bezwzględnie go osiągnął. Pod jego publikacją mamy wysyp komentarzy, wiele bardzo ostrych pod adresem byłego znakomitego zawodnika.

