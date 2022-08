Adam Kownacki zwrócił się do kibiców. Wspierają go "Pudzian" i "Szpila"

Dla Kownackiego była to trzecia porażka z rzędu. To praktycznie przekreśla jego nadzieje na powrót do czołówki wagi ciężkiej.

"Pudzian" i "Szpila" motywują Kownackiego

Z kolei były rywal Kownackiego, Artur Szpilka, wie co czuje teraz "Babyface". Sam przechodził podobne momenty, m.in. właśnie po porażce z Kownackim. Ostatecznie zdecydował się zamienić boks na MMA, ale byłemu rywalowi radzi by nie śpieszył się z decyzją i podjął ją na spokojnie, samodzielnie.

- Siema przede wszystkim nie daj sobie wmówić co masz robić itp Sam wiesz najlepiej co nie gra, co jest nie tak ale na pewno rozbity nie jesteś i to było widać w ostatniej walce!!na pewno nie jesteś już taki głodny jak byłeś ale to może wrócić - napisał "Szpila" do Kownackiego.