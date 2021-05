Adam Kownacki mógłby zmierzyć się w ringu z Andym Ruizem jr. By do starcia ze słynnym "Niszczycielem" doszło, musi jednak zostać spełniony pewien konkretny warunek - pisze Przemysław Garczarczyk w swoim felietonie.

Niszczyciel Ruiz jr pokonuje Arreolę - i co dalej?

Andy Ruiz jr (34-2, 22 KO) zebrał różne recenzje po wygranej na punkty z zawsze charakternym, dającym twarde walki Chrisem Arreolą, ale kibice już teraz zastanawiają się z kim były mistrza świata wyjdzie po raz kolejny na ring. Niestety, patrząc na potencjalnych rywali zawsze musimy pamiętać, dla kogo oni walczą, z jakimi stacjami telewizyjnymi są związani. Ale na chwilę zapominając o tych podziałach, lista pięściarzy z którymi chciałbym go zobaczyć:

Luis Ortiz/Kuba (32-2, 27 KO): Najbardziej prawdopodobna walka, która jednocześnie na pewno zaspokoi oczekiwania fanów. Ortiz był na pojedynku w kalifornijskim Carson, co oczywiście przypadkiem nie było, a Kubańczykowi podobało się to, co widział na ringu: "Dobra walka, naprawdę interesująca. Ruiz Jr ma teraz okazję pokazać, że chce walczyć z najlepszymi, a ja jestem gotowy. Przyszedłem go zobaczyć, życzyłem mu wszystkiego najlepszego, ale on wie, że ja chcę tego pojedynku. Czekam na Juniora, kiedy tylko będzie gotowy" - mówił Kubańczyk, który już od ponad roku mówi, że chciałby wyjść na ring z trenowanym przez Eddy Reynoso, trenerem Canelo Alvareza, Ruizem Jr. Amerykanin też jest za: "Widzę, że na trybunach był Luis Ortiz, więc trzeba będzie zrobić naszą walkę" - powiedział były mistrz świata.

Deontay Wilder/USA (42-1, 41 KO): O powrocie na ring "Bronze Bombera" Wildera mówi się już od ponad roku, ale na razie są to tylko zapowiedzi, przeplatane ostatnio kilkudziesięciosekundowymi wstawkami na Instagramie z jego treningów. Walka też łatwa do zrobienia bo mają tego samego managera (Al Haymon) i pokazują ich te same stacje telewizyjne. Ale druga strona tego medalu to fakt, że Haymon i jego partnerzy mogą zarobić na Wilderze i na Ruizie Jr, nie zestawiając ich w jednej walce.

Adam Kownacki/Polska (20-1, 15 KO): Tego pojedynku najbardziej chcą kibice, bo styl obu pięściarzy - ciągłe parcie do przodu, mnóstwo ciosów - gwarantują fenomenalne widowisko. Ale walka Polaka z Ruizem Jr jest możliwa tylko pod jednym warunkiem - że wypadnie zapowiedziany (po raz kolejny) na lato rewanżowy pojedynek Adama z Robertem Heleniusem. Walka i zwycięstwo z "Niszczycielem" oczywiście dałoby rankingowo "Babyface" znacznie więcej, byłby znów w elicie mogących dostać walkę o pas mistrza świata, ale to nie od niego zależy.

