Adam Kownacki zdradził, co dalej z jego karierą. Bokser nie kryje załamania

- Mam duży niesmak, naprawdę fajnie się boksowało. Wróciła adrenalina i chęć do walki. Zobaczymy, co będzie dalej, za wcześnie, żeby coś mówić. Od pierwszej rundy walczyłem sercem. Potem walczyłem na autopilocie i nie robiłem tego, co ćwiczyłem podczas przygotowań. Wróciłem do starych nawyków, ponieważ trafił mnie mocno w pierwszej rundzie. To ustawiło pojedynek - wyjawił pięściarz w rozmowie z Andrzejem Kostyrą nieco ponad tydzień od przegranej walki.