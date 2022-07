Adam Kownacki zapowiada wielkie rzeczy

- Świetnie jest wrócić do Barclays Center, to mój drugi dom. Zamierzam dać dobre widowisko na antenie stacji Showtime. Zaatakuję, będę bił dużo na korpus i wygrywając z nim efektownie pokażę wszystkim w wadze ciężkiej, że wróciłem. Ostatnie walki nie wyglądały tak jakbym tego chciał, udowodnię jednak, iż była to tylko mała przeszkoda na drodze, mały wybój w mojej karierze. Ważę podobnie, ale sześć procent tkanki tłuszczowej zamieniłem na mięśnie. Czuję się doskonale. Nie chcę robić kolejnych kroków w tył, tylko pokazać dawnego Adama, jakiego pamiętacie z innych walk - kontynuował nasz "Babyface".