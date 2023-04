Adam Kownacki wraca na wielki ring. Potwierdził rywala i datę walki

To już pewne, kiedy kibice boksu obejrzą ponownie w akcji Adama Kownackiego (20-3, 15 KO). "Babyface" ogłosił swoją najbliższą walkę za pośrednictwem Instagrama. Napisał w poście: "24 czerwca wracam tam, gdzie wszystko się zaczęło - do mekki boksu, czyli Madison Square Garden. Siedemnaście lat temu zdobyłem tam swoje pierwsze Złote Rękawice. Teraz będę chciał wskrzesić swoją karierę" - czytamy.

Tym wpisem w zasadzie przekazał wszystkie informacje, na które czekali fani, którzy już mogą wspomnianą datę zaznaczyć na czerwono w kalendarzu. Okazji do oglądania 34-latka urodzonego w Łomży nie ma zbyt wiele. W 2020, 2021 i 2022 roku stoczył on po jednej walce i niestety poległ w każdej z nich. Najpierw dwukrotnie przegrał przez TKO z rąk Niemca Roberta Heleniusa (odpowiednio w czwartej i szóstej rundzie), a dziewięć miesięcy temu okazał się gorszy jednogłośną decyzją sędziów od Turka Aliego Erena Demirezena.

Adam Kownacki vs Joe Cusumano już 24 czerwca

Kownacki dwukrotnie sięgał po wspomniane New York Golden Gloves. Zrobił to w 2006 i 2009 roku, za pierwszym razem stało się to właśnie we wspomnianej arenie MSG. Stoczył na niej również swój piąty zawodowy pojedynek w karierze - 20 kwietnia 2013 roku wygrał z Calbertem Lewisem z USA przez TKO już w drugiej rundzie. Oby nowojorska hala ponownie przyniosła mu zwycięstwo, którego tak bardzo potrzebuje.