Adam Kownacki wraca na ring. Takiej walki w Polsce jeszcze nigdy nie było

Wszystko wskazuje na to, że Kownackiemu będzie już bardzo ciężko powrócić do najlepszych lat kariery. Z bilansem 20-0 twierdził, że jest już blisko walki o mistrzostwo świata - miał już wówczas pas IBF International. Niestety, marzenia Polaka rozwiał Robert Helenius, z którym spotkał się w walce rzeczywiście będącej eliminatorem do pojedynku o tytuł.