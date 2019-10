- Gdy ktoś się zbliży do Wildera, sprawi mu problemy - przekonuje Adam Kownacki (20-0, 15 KO), który czeka na swoją mistrzowską szansę i ma chrapkę na starcie z Deontayem Wilderem (41-0-1, 40 KO), mistrzem świata wagi ciężkiej federacji WBC.

"Brązowy Bombardier" 23 listopada w Las Vegas wychodząc do rewanżu z Luisem Ortizem (31-1, 26 KO) już po raz dziesiąty będzie bronił pasa World Boxing Council.



- Z trójki Wilder, Joshua i Ruiz, najbardziej powinien mi chyba pasować ten pierwszy. Jeśli ktoś skróci odpowiednio dystans i znajdzie się blisko niego, to sprawi mu spore kłopoty. Wierzę, że jeśli dostanę z nim walkę, to będę w stanie to udowodnić. W listopadzie wybieram się na jego rewanż z Ortizem i z bliska zobaczę go w akcji - powiedział Kownacki, który w rankingu WBC plasuje się na piątym miejscu.



Przypomnijmy, że Polak na początku sierpnia wypunktował po ringowej wojnie Chrisa Arreolę (38-6-1, 33 KO).