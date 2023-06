Gdyby Adam Kownacki od razu, jeden do jeden, zrealizował zapowiedzi sprzed walki z Joem Cusumano, dziś już wspominalibyśmy go jako byłego pięściarza. Długo niedocenianego, który w końcu stał się polskim numerem jeden w wadze ciężkiej. Zawodnikiem, mającym w pewnym momencie na wyciągnięcie ręki pojedynek o mistrzostwo świata. Ostatni, sportowy rozdział kariery, brutalnie obszedł się z aspiracjami 34-letniego "Babyface'a". Oficjalnej decyzji o rozbracie z ringiem nie ma, za to spod palców Polaka popłynęły "pozdrowienia" w stronę krytykantów.