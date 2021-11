Wiemy od dawna, że w królewskiej kategorii brakuje nam wielkich nazwisk i sukcesów. Sporo lepiej wiedzie się naszym rodakom choćby w kategorii junior ciężkiej. Oto jak prezentuje się krajowy ranking najlepszych "ciężkich". W nawiasie miejsce w światowym zestawieniu.

1. (18) Adam Kownacki (20-2, 15 KO)

2. (37) Mariusz Wach (36-7, 19 KO)

3. (110) Marcin Siwy (23-0, 11 KO)

4. (111) Kamil Sokołowski (10-23-2, 4 KO)

5. (124) Paweł Kołodziej (35-1, 19 KO)

6. (148) Mateusz Cielepała (3-1, 1 KO)

7. (160) Siergiej Werwejko (11-4, 7 KO)

8. (177) Kacper Meyna (6-1, 2 KO)

9. (183) Remigiusz Smoliński (3-1, 1 KO)

10. (198) Jacek Chruślicki (6-0-1, 3 KO)

Artur Szpilka i Łukasz Różański nie zostali ujęci w tym rankingu, ponieważ ostatnią walkę stoczyli w kategorii bridger (101,6 kg).

Zdjęcie Adam Kownacki / AFP

