Adam Kownacki gotowy na wielką rewolucję? Jest taka opcja

Powrót miał być spektakularny, ale nic z tego nie wyszło. To znaczy w ringu fajerwerków nie brakowało, jednak lepiej zaprezentował się Ali Eren Demirezen . I słusznie, na kartach wszystkich sędziów, to Turek wygrał drugą najważniejszą walkę wieczoru w hali Barclays Center na Brooklynie.

Więcej, Polak już rozmyśla o tym, co zmienić, aby w przyszłości uniknąć kolejnych porażek. To dał do zrozumienia zapytany o to, czy zostaje z dotychczasowym trenerem Keithem Trimblem.