W kuluarach słychać było, że kiedy już Deontay Wilder (41-0-1, 40 KO) rozprawi się z Dominikiem Breazeale'em (20-2, 18 KO), jego kolejnymi rywalami będą Adam Kownacki (19-0, 15 KO) oraz Luis Ortiz (31-1, 26 KO). Obaj z bliska śledzili krótką walkę mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBC.

Zdjęcie Adam Kownacki /AFP

Wilder ma już na rozkładzie jednego Polaka - Artura Szpilkę. Czas na Kownackiego?



Reklama

W nocy z soboty na niedzielę "Brązowy Bombardier" "skosił" Breazeale'a już w pierwszej rundzie piekielnym prawym krzyżowym na szczękę. Ale na Kubańczyku i Polaku ten nokaut nie zrobił większego wrażenia.

- To była łatwa robota, lecz można było się tego spodziewać. Kiedy tylko Wilder będzie gotowy i chętny na rewanż, my także będziemy gotowi. W drugiej walce będę wyprowadzał dużo więcej ciosów. Joshua to ci..a. Najpierw chcemy rewanżu z Wilderem, a potem możemy zaboksować z Joshuą - stwierdził Ortiz.

A co o całej sprawie sądzi Kownacki?



- Wilder pokonał go szybciej niż myślałem, ale jestem na niego gotowy. Będę na niego nacierał od początku. Taki mam styl i na pewno nic w nim nie zmienię - zapowiada jak zwykle odważny i bezkompromisowy Polak.

Wilder znokautował Breazeale'a. Galeria 1 18 Deontay Wilder kontra Dominic Breazeale Autor zdjęcia: Źródło: AFP 18