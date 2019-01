O siedem kilogramów cięższy od Geralda Washingtona(19-2-1, 12 KO) okazał się być Adam Kownacki (18-0, 14 KO) przed ich sobotnim pojedynkiem na gali w Barclays Center na Brooklynie. Obaj pięściarze skrzyżują jutro rękawice w pojedynku na dystansie dziesięciu rund.

Pochodzący z Łomży niepokonany pięściarz wniósł na wagę 117,3 kg, za to jego przeciwnik 110,3 kg. Dla Kownackiego będzie to kolejny pojedynek, który może przybliżyć go do walki o mistrzostwo świata.

36-letni Washington równo dwa lata temu bił się o tytuł WBC wagi ciężkiej z Deontayem Wilderem, przegrał przed czasem w piątej rundzie.

Kownacki ma za sobą bardzo udane dwa ostatnie lata. W 2017 roku pokonał w świetnym stylu Artura Szpilkę, by w kolejnych starciach zwyciężyć Iago Kiladze oraz Charlesa Martina.