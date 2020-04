- Wierzę, że na dziesięć walk z Heleniusem wygrywam dziewięć, a to był właśnie ten jeden raz - mówi żądny rewanżu Adam Kownacki (20-1, 15 KO), który chce z nawiązką oddać Robertowi Heleniusowi (30-3, 19 KO) za porażkę z początku marca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mistrz Europy w boksie podbił sobie oko. Nagranie hitem internetu. Wideo INTERIA.TV

- Porażka boli, tym bardziej, że byłem faworytem tej walki. Trafił mnie dobrym ciosem, ale chciałem to jeszcze kontynuować, bo czułem, że on jest już zmęczony. No ale to jest boks i w wadze ciężkiej jeden cios może zmienić wszystko. Poprawię błędy i wrócę silniejszy. Nasza gala była praktycznie ostatnią jaka się odbyła i mam nadzieję, że wrócę jako jeden z pierwszych po tej pandemii. Chcę pokazać, że to, co wydarzyło się w naszej walce, było wypadkiem przy pracy. Wierzę, że na dziesięć walk z Heleniusem wygrywam dziewięć, a to był właśnie ten jeden raz - mówi nasz polonijny wojownik.

Reklama

- Nie jestem pierwszy i nie ostatni. Wilder czuje się teraz tak samo jak ja. Bardzo chciałbym od razu rewanżu z Heleniusem, bez zbędnych walk na przetarcie - dodał Kownacki.

Zdjęcie Adam Kownacki w pojedynku z Robertem Heleniusem / Michael Owens / Getty Images