W najbliższą sobotę po długiej przerwie, po raz pierwszy w tym roku, walkę stoczy Adam Balski (13-0, 8 KO). Pięściarz z Kalisza wystąpi już pod banderą grupy Andrzeja Wasilewskiego.

Balski wydał w czerwcu krótkie i niezwykle zaskakujące oświadczenie, że kończy z boksem i wyjeżdża do pracy za granicę!

Sobotnia gala w Sosnowcu ma mocną obsadę. Poniżej przypominamy rozpiskę. A kto będzie rywalem Balskiego?



Naprzeciw niego stanie Czech Vladimir Reznicek (9-2-2, 4 KO). Pojedynek w wadze junior ciężkiej zakontraktowano na sześć rund.

KonockOut Boxing Night 8:

Artur Szpilka (22-4, 15 KO) vs Fabio Tuiach (29-6, 16 KO)

Marek Matyja (16-1-2, 7 KO) vs Tony Averlant (27-11-2, 5 KO)

Fiodor Czerkaszyn (13-0, 8 KO) vs Guido Nicolas Pitto (26-6-2, 8 KO)

Kamil Bednarek (debiut) vs Piotr Rzyman (2-2, 2 KO)

Adam Balski (13-0, 8 KO) vs Vladimir Reznicek (9-2-2, 4 KO)