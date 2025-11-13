Ada Jędrzejczyk już 13. na świecie w rankingu Boxrec! W sobotę niepokonana Polka powalczy o pas WBC International na gali Babilon Boxing Show

Nim jednak możliwe stanie się dalsze planowanie, Ada Jędrzejczyk (WBC #2) musi w sobotę 15 listopada pokonać notowaną na 4. miejscu rankingu WBC Belgijkę Helene Connart (3-1, 3 KO) w 8-rundowej walce wieczoru gali Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim. 27-letnia Polka przygotowuje się do tego pojedynku pod okiem nowego trenera Gusa Currena.

- Sobotnia walka znacznie przybliży mnie do pojedynku o światowy tytuł. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli i zdobędę pas WBC International, to będziemy myśleć o tytule mistrzyni Europy, a potem już o pasach światowych. Czeka mnie największe wyzwanie w karierze, ale nie zawiodę kibiców! - zapewnia ambitna Jędrzejczyk. Transmisja z gali Babilon Boxing Show na kanałach grupy Polsat.